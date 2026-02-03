Il filosofo Cacciari accusa il governo Meloni di usare gli scontri di Torino come scusa per ridurre i diritti dei cittadini. Secondo lui, le forze di destra sfruttano eventi come questi per rafforzare il loro potere e indebolire le garanzie costituzionali. Cacciari non ha dubbi: l’obiettivo è una polizia con licenza di uccidere, e il metodo è strumentalizzare le tensioni per spostare l’attenzione e giustificare misure più dure. La polemica si accende, mentre il governo non comment

“ Le forze di governo, come tutte le forze di destra nel mondo, strumentalizzano alcuni episodi come quelli di Torino per ridurre i livelli di diritto: è palese che sia così. Il modello è Trump e l’ideale loro sarebbe un corpo speciale di polizia con licenza di uccidere “. Massimo Cacciari non usa giri di parole intervenendo a Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, all’indomani dei violenti scontri avvenuti a Torino durante il corteo nazionale per il centro sociale Askatasuna. Il filosofo inquadra subito quanto accaduto non come un’emergenza di ordine pubblico, ma come un episodio funzionale a una dinamica politica più ampia, che riguarda il rapporto tra sicurezza e diritti nelle democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Governo Meloni usa gli scontri di Torino per ridurre i diritti. Il suo ideale è una polizia con licenza di uccidere”

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.

