Procaccini | Governo non indebolito ma dispiace per occasione mancata

L'eurodeputato ha affermato che il governo attuale non è indebolito, ma ha espresso dispiacere per un'occasione che non si è concretizzata. La dichiarazione è avvenuta in un contesto politico in cui si discute delle recenti dinamiche di maggioranza e delle opportunità mancate di approvare determinati provvedimenti. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa opinione.

"Governo non indebolito, ma dispiace per occasione mancata". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini commentando l'esito del referendum sulla riforma della giustizia, a margine dell'evento "Stop the ETS to save the ceramics sector", organizzato dall'eurodeputato Stefano Cavedagna dello stesso partito. Il video di TotalEU. Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Procaccini: "Governo non indebolito, ma dispiace per occasione mancata" Articoli correlati Leggi anche: "Giusto così, ma c’è rammarico». Per Chivu è un’occasione mancata: "Avanti due volte, serviva lucidità» Marina Berlusconi delusa dal referendum: “Un’occasione mancata per papà Silvio” (ma ad Arcore vince il No)Nessun commento ufficiale è arrivato dai canali istituzionali, ma la delusione di Marina Berlusconi per la vittoria del No al referendum sulla... Referendum: Procaccini (FDI), Governo non indebolito, ma dispiace per occasione mancata