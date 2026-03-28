Un incidente si è verificato in Francia, dove un bus si è ribaltato tra le montagne innevate. A bordo si trovavano diversi passeggeri, tra cui una ragazza di 12 anni che ha perso la vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha causato anche altri feriti. La zona è stata raggiunta dai soccorritori poco dopo l’accaduto.

Una partenza come tante, nel cuore delle montagne innevate, si è trasformata in una tragedia improvvisa. Il viaggio verso casa si è interrotto nel modo più drammatico, lasciando sgomento tra i presenti e nelle comunità coinvolte. Le prime ricostruzioni parlano di una manovra fatale, avvenuta nel buio, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo in pochi istanti. L’incidente nella notte. Il dramma si è consumato alla stazione sciistica di Belleville, dove un autobus con a bordo turisti israeliani si è ribaltato poco prima dell’una di notte. A perdere la vita è stata una ragazza di appena 12 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, sul mezzo viaggiavano in totale 15 persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bus si ribalta in Francia, morta una turista di 12 anni

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