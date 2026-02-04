Gravissimo incidente stradale si ribalta bus di pellegrini | diversi morti e feriti

Un grave incidente questa mattina sulle strade italiane. Un autobus di pellegrini si è ribaltato, causando diverse vittime e feriti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la strada si è trasformata in un luogo di dolore e confusione. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma purtroppo il bilancio è pesante. Le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo e per prestare aiuto alle persone coinvolte.

È un bilancio drammatico, destinato a scuotere un intero Paese, quello emerso nelle ultime ore dopo un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto un mezzo carico di persone in viaggio per motivi religiosi. Un autobus, con a bordo decine di passeggeri, si è ribaltato più volte lungo una strada interna, trasformando quello che doveva essere un rientro ordinato in una scena di devastazione e soccorsi disperati. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, le vittime accertate sono almeno 15, mentre i feriti sono decine, alcuni dei quali in condizioni gravissime.

