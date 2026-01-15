Buon compleanno Pinuccio | cena spettacolo omaggio a Pino Daniele

Il 19 marzo alle 21:00, presso Napoli Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si terrà una cena spettacolo in omaggio a Pino Daniele. L’evento include un menù dedicato e un intrattenimento musicale, in occasione del compleanno di Pinuccio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 081662423 o il cellulare 3356215087. Un’occasione per ricordare il grande artista in un’atmosfera conviviale e rispettosa.

info 081662423 cellulare 3356215087Menù + Spettacolo1. TAGLIERE STENGINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE4. SUPER VIP GOLD-Antipasti crudi di Mare-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)-Bottiglina di PROSECCO-Frutta e Dolci- Caffè e Amaro€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)

