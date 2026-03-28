Nella serata di ieri è stata pubblicata l’ultima anticipazione del nuovo brano di Davide Vinciprova, intitolato “Buenas Noches”. Il brano fa parte dell’album “This is dad”, che sarà disponibile dal 17 aprile 2026. La canzone viene presentata come un’anticipazione finale prima del rilascio ufficiale dell’intero progetto discografico.

L’attesa è quasi al culmine. Il nuovo brano di Davide Vinciprova, “Buenas Noches”, estratto dall’album “This is dad”, arriva come ultima anticipazione prima del rilascio ufficiale dell’album previsto per il 17 aprile 2026 e promette di essere la colonna sonora perfetta per la stagione estiva. “Buenas Noches” il 5 aprile 2026 verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon music e sui social come Instagram, Facebook, Whatsapp, Tiktok. Il brano si distingue per il suo ritmo coinvolgente e le sonorità accattivanti, già applaudite dai fan durante le prime anteprime sui canali social ufficiali. Il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Buenas noches", l'ultima anticipazione del brano di Davide Vinciprova

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