Il trionfo della giustizia rilasciata la prima anticipazione della serie animata Questo è papà tratta dal libro di Davide Vinciprova

Da messinatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà”, tratta dal libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare. La serie, che affronta temi legati alla famiglia e all’uguaglianza genitoriale, è attualmente in fase di sviluppo e sarà distribuita a livello internazionale. Un progetto che mira a promuovere valori di tutela e rispetto delle relazioni familiari attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

