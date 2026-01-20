Il trionfo della giustizia rilasciata la prima anticipazione della serie animata Questo è papà tratta dal libro di Davide Vinciprova

È stata rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà”, tratta dal libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare. La serie, che affronta temi legati alla famiglia e all’uguaglianza genitoriale, è attualmente in fase di sviluppo e sarà distribuita a livello internazionale. Un progetto che mira a promuovere valori di tutela e rispetto delle relazioni familiari attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

