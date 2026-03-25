Buenas noches al via le riprese della versione alternativa del prossimo tormentone dell’estate
Sono iniziate le riprese di una nuova versione di un brano musicale che sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La canzone, intitolata “Buenas Noches”, è considerata una possibile hit estiva per il 2026. La produzione ha dato il via alle riprese questa sera, alimentando l’interesse attorno a un pezzo che si prevede possa raggiungere grandi consensi.
Cresce giorno dopo giorno l’attesa per “Buenas Noches”, il brano che promette di conquistare il pubblico e scalare le classifiche, candidandosi fin da ora a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026. Nella giornata di ieri 24 Marzo 2026 sono ufficialmente iniziate le riprese video della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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