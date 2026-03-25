Buenas noches al via le riprese della versione alternativa del prossimo tormentone dell’estate

Da firenzetoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le riprese di una nuova versione di un brano musicale che sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La canzone, intitolata “Buenas Noches”, è considerata una possibile hit estiva per il 2026. La produzione ha dato il via alle riprese questa sera, alimentando l’interesse attorno a un pezzo che si prevede possa raggiungere grandi consensi.

Cresce giorno dopo giorno l’attesa per “Buenas Noches”, il brano che promette di conquistare il pubblico e scalare le classifiche, candidandosi fin da ora a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026. Nella giornata di ieri 24 Marzo 2026 sono ufficialmente iniziate le riprese video della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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