Il cane eroe Bruno non fu ucciso la svolta sul caso che commosse anche Meloni | perché è indagato l’istruttore

La vicenda di Bruno, il cane molecolare considerato morto nel luglio 2025 dopo essere stato avvelenato, ha suscitato grande attenzione pubblica e politica, coinvolgendo anche la premier Giorgia Meloni. Ora emergono nuovi elementi che indicano che Bruno potrebbe essere ancora vivo, mentre l’istruttore coinvolto nell’indagine è sotto accusa. Questa svolta apre nuovi interrogativi sul caso e sulla protezione degli animali coinvolti.

La storia del cane molecolare Bruno, dato per morto nel luglio 2025 a causa di bocconi avvelenati con chiodi, aveva sconvolto anche Giorgia Meloni. La premier aveva anche premiato il cane addestrato da Arcangelo Caressa, del centro addestramento di Talsano, nel Tarantino. Quell’animale aveva salvato diverse persone e vantava ormai imprese di soccorso con diversi attestati di merito per sé e il suo addestratore. La sua uccisione era stata definita «vile e inaccettabile» da Meloni, che come tantissimi aveva creduto al racconto di Caressa. Meno la procura di Taranto, che ha ribaltato la vicenda con il pm Raffaele Casto: Caressa ora è indagato per simulazione di reato.🔗 Leggi su Open.online

