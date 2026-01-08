L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna rappresenta un grave episodio di violenza sui mezzi pubblici, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. Il killer, ancora a piede libero, avrebbe agito per motivi abietti. Dopo il delitto, si sono verificati ulteriori episodi di violenza sui treni, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza di lavoratori e passeggeri.

Una morte, quella del capotreno Alessandro Ambrosio, e uno sfregio alla sicurezza che gridano vendetta. Perché l’assassinio del 34enne barbaramente ucciso alla stazione di Bologna, non è solo un fatto di cronaca nera. Ma è anche un drammatico atto d’accusa definitivo contro un sistema che permette a un “fantasma” pericoloso di girare armato per l’Italia, nonostante un curriculum criminale che avrebbe dovuto far scattare le manette anni fa. Marin Jelenic, il 36enne croato fermato a Desenzano del Garda, è insomma il simbolo di un’impunità intollerabile che trasforma le nostre stazioni in zone franche per la violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Omicidio del capotreno a Bologna, il killer a piede libero ha ucciso per "motivi abietti": le possibili aggravanti. E dopo il delitto ancora violenza sui treni: l'ultimo caso

