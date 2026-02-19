Bruce Springsteen ha annunciato il suo nuovo tour, spiegando che i tempi difficili e le tensioni politiche negli Stati Uniti lo hanno ispirato a salire di nuovo sul palco. La E Street Band parteciperà a 20 concerti in diverse città americane nella primavera del 2026. Il cantante ha condiviso il video dell’annuncio sui social, mostrando entusiasmo e determinazione. Il tour si svolgerà in un momento in cui molte comunità affrontano sfide e divisioni, portando i fan a cercare conforto nelle sue canzoni.

(Adnkronos) – Bruce Springsteen e la E Street Band tornano in tour. Con un video-messaggio diffuso sui suoi canali social, il Boss ha annunciato il ‘Land of Hope and Dreams American Tour’, una serie di 20 concerti che attraverseranno gli Stati Uniti nella primavera del 2026. Nel video, Springsteen non nasconde la sua preoccupazione per l’attuale situazione politica americana e lancia un appello ai suoi fan, definendo il tour un atto di “celebrazione e difesa” dei valori democratici. “Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando”, dichiara Springsteen nel video. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruce Springsteen annuncia il tour: “Tempi bui, valori Usa sotto attacco”

Bruce Springsteen contro Trump: “Periodo buio, i nostri valori sotto attacco”. Il tour partirà da MinneapolisBruce Springsteen ha dichiarato che il suo ritorno in tour è una risposta al periodo buio e all’attacco ai valori americani, in particolare contro le politiche di Trump.

Bruce Springsteen contro Trump: "I nostri valori sono sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia"Bruce Springsteen critica Donald Trump e il suo governo, accusandoli di minacciare i valori americani.

Bruce Springsteen - American Land - Lyrics / Subita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.