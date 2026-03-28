La Federazione ciclistica ha rilasciato brevetti a 39 studenti del liceo scientifico sportivo “Sacra Famiglia” di Brenzone sul Garda. La consegna si è svolta durante una cerimonia organizzata presso la scuola, alla presenza degli insegnanti e delle autorità locali. I diplomati hanno completato con successo il percorso formativo che prevede l’acquisizione delle qualifiche ufficiali nel settore del ciclismo.

I candidati hanno affrontato un percorso di preparazione d'eccellenza, integrando lezioni teoriche e prove pratiche sul campo, dimostrando impegno e passione costante Il Liceo Scientifico Sportivo “Sacra Famiglia” di Brenzone sul Garda celebra un traguardo straordinario nel percorso di formazione professionale dei propri studenti. Nelle dell’istituto, 39 allievi hanno superato con successo gli esami per il conseguimento dei brevetti federali Fci (Federazione Ciclistica Italiana). Le sessioni d’esame si sono svolte alla presenza dei tecnici federali Aldo Savoldelli e della pluricampionessa olimpica Paola Pezzo. I candidati hanno affrontato un percorso di preparazione d'eccellenza, integrando lezioni teoriche e prove pratiche sul campo, dimostrando impegno e passione costante. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Brevetti della Federazione ciclistica per 39 studenti del liceo "Sacra Famiglia"

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