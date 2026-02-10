gli agriturismo e i nuovi servizi intesa con la federazione ciclistica

Gli agriturismi in Umbria si preparano a offrire nuovi servizi dedicati ai ciclisti. Questa mattina, presso la sede di Confagricoltura, è stato firmato un accordo tra la Federazione ciclistica italiana e Agriturist, l’associazione storica che rappresenta gli agriturismi italiani. L’obiettivo è creare pacchetti dedicati ai cicloturisti, con servizi specifici come spazi di deposito per le biciclette e guide locali. La collaborazione punta a valorizzare l’enogastronomia e il paesaggio rurale, attirando un pubblico più attento all

E’ stato ufficializzato, presso la sede di Confagricoltura Umbria, l’accordo " Bike Hospitality ", tra la Federazione ciclistica italiana ed Agriturist, l’Associazione nazionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio, prima associazione di agriturismo in Italia costituita da Confagricoltura nel 1965, per promuovere e tutelare l’ospitalità in agriturismo, i prodotti dell’enogastronomia regionale, l’ambiente, il paesaggio e la cultura rurale. "La sinergia tra Agriturist e la Federazione ciclistica italiana – dichiara Matteo Martelloni, presidente regionale di Agriturist – è nata per offrire nuovi servizi a tutti coloro che vengono ospitati presso le nostre strutture agrituristiche e che vogliono scoprire, su due ruote, il territorio che li circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

