Un uomo si trova al centro della scena: si tratta di Roberto Pella, che utilizza fondi pubblici per assumere ruoli di leadership nella federazione ciclistica. La sua presenza al vertice solleva domande sulla gestione delle risorse pubbliche all’interno della struttura. La sua figura domina l’ambiente sportivo, mentre le attività legate alla federazione continuano sotto il suo controllo.

"C’è un uomo solo al comando, la sua maglia è.”. Chiunque abbia dimestichezza con il ciclismo di ieri, oggi e domani sa che quell’uomo era Fausto Coppi e la citazione è del radiocronista Mario Ferretti, due miti dello sport italiano. Era il 1949 e il Campionissimo firmava una delle sue imprese più celebri. Ai giorni nostri, di mitico è rimasto ben poco, nel ciclismo e non solo, almeno alle nostre latitudini, dove lo sport ormai è ridotto a territorio di caccia per astuti arrampicatori della politica più che ad aspiranti grimpeur delle due ruote. Qui, l’uomo in fuga si chiama Roberto Pella e ha diverse maglie: deputato di Forza Italia, membro... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un uomo solo al comando: Roberto Pella, che con soldi pubblici scala la federazione ciclistica

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