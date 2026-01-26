LIVE Italia-Croazia 13-7 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa dilaga nel secondo quarto

Segui in diretta l'incontro tra Italia e Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita si sta svolgendo con ritmo intenso, e il Setterosa sta mostrando un buon andamento nel secondo quarto, con un punteggio attuale di 13-7. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e rimanere informato sull'andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.17 Goooooooooooool!! Marletta va a segno da posto 5 sfruttando l'ennesima superiorità numerica con Rozic nel pozzetto. Italia-Croazia 15-8 6.03 Gooooooooooooooool!! Sotto l'incrocio il tiro dalla distanza di Roberta Bianconi che supera Natasha Trojan. Italia-Croazia 14-8 7.22 Gol di Iva Rozic che non sbaglia il tiro dai 5 metri. Italia-Croazia 13-8 7.22 Fallo da rigore di Bianconi che ha provato a chiudere sul contropiede croato 8.00 Il Setterosa vince il terzo sprint con Emma Bacelle TERZO QUARTO 0.00 Non viene convalidata la rete di Ranalli. Dopo metà gara l'Italia è avanti 13-7.

