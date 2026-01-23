Maltrattamenti e continue violenze sulla moglie e il figlio poi l’abbandono in un bar Arrestato un uomo a Bergamo

Nella città di Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della moglie e del figlio minore. L’indagine ha portato alla luce una serie di comportamenti violenti e continui abusi, culminati con l’arresto e un episodio di abbandono in un bar. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi a tutela delle vittime.

IL CASO. La polizia ha arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e del figlio minore. La misura cautelare è stata emessa a seguito di una delicata vicenda che ha avuto inizio lo scorso 8 gennaio quando la donna, giunta a Bergamo insieme al marito, è stata deliberatamente abbandonata all’interno di un bar, rimanendo sola con il figlio minore in una città a lei del tutta sconosciuta, priva di punti di riferimento e di qualsiasi forma di supporto. La vittima si è rivolta alla Questura di Bergamo, denunciando di essere sottoposta, unitamente al figlio, a sistematiche violenze, aggressioni e vessazioni da parte del marito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

