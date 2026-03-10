Aggressione in discoteca | arrestato uomo per maltrattamenti verso la compagna

Un uomo è stato arrestato dopo aver maltrattato la compagna durante un episodio avvenuto in una discoteca a Giugliano in Campania. La donna, di 35 anni, è stata aggredita durante la serata e ha riportato lesioni. La polizia è intervenuta e ha portato l’uomo in custodia. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È un inizio di festa della donna drammatico quello che si è verificato nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2026, presso una discoteca di via Ripuaria a Giugliano in Campania. La vittima è una donna di 35 anni che si trovava nel locale con il suo compagno, noto per il suo comportamento violento quando in preda all’alcol. È dalle 3.30 del mattino che la situazione ha preso una piega inquietante. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la serata piacevole è stata interrotta da un’improvvisa aggressione da parte del compagno della donna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

