Italia-Bosnia Dimarco e gli azzurri festeggiano | il video diventa un caso

Durante una partita giocata a Bergamo, l’Italia di Gennaro Gattuso ha sconfitto l’Irlanda del Nord, ottenendo un risultato che permette di avanzare nel torneo. Dopo la gara, un video che mostra un festeggiamento di un calciatore azzurro è diventato oggetto di discussione, suscitando attenzione tra i media e sui social. La vicenda ha coinvolto anche aspetti legali relativi alla diffusione del filmato.

Primo step superato, suppur con una certa fatica. L'Italia di Gennaro Gattuso ha battuto l'Irlanda del Nord in una partita importantissima giocata sul campo di Bergamo. Le reti segnate da Sandro Tonali e Moise Kean ci danno per lo meno la possibilità di giocarci la vita (sportiva) in trasferta contro la Bosnia di Edin Dzeko. Circostanza che, invece, non si era verificata ai tempi di Roberto Mancini, quando la Macedonia del Nord ci eliminò direttamente in semifinale. Gli Azzurri, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord, si sono subito concentrati sui loro prossimi avversari. Un video, diventato virale sui social, mostra Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito mentre assistono ai calci di rigore tra Galles e Bosnia nella pancia del Gewiss Stadium di Bergamo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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