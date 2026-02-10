Gennaro Gattuso decide di portare gli Azzurri a cena invece di organizzare uno stage. La scelta sorprende, ma il tecnico punta a mantenere alta la concentrazione dei giocatori in vista dei playoff del Mondiale 2026. La squadra si riunirà fuori dal campo, lontano dai ritiri tradizionali, per un momento di confronto e preparazione. Intanto, si fa già qualche nome tra i possibili convocati, ma niente ufficialità ancora. La strada verso il Qatar si fa più complicata, e Gattuso tenta di trovare soluzioni pratiche per non perdere tempo prezioso.

Il tempo stringe verso i playoff del Mondiale 2026 e la risposta al rallentamento degli stage collettivi arriva da una strategia diverso e diretta: Gennaro Gattuso trasforma l’assenza di un ritiro ufficiale in un lavoro di campo e di rapporti, affidandosi a un tour itinerante che mette al centro l’unità dello spogliatoio e la motivazione reciproca. L’obiettivo è rafforzare l’identità azzurra attraverso contatti diretti con i giocatori, consolidando un patto d’onore siglato a tavola e predisposto a guidare la squadra verso la sfida cruciale dei playoff. In assenza di uno stage a inizio febbraio, il responsabile tecnico delle Nazionali ha scelto un percorso alternativo, volto a ricalcare le dinamiche di gruppo tipiche dello spogliatoio rossonero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocati

Approfondimenti su Italia Mondiale

Gennaro Gattuso ha deciso di non partecipare allo stage dell’Italia in vista dei playoff mondiali, evidenziando come le condizioni attuali rendano difficile la preparazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Italia Mondiale

Argomenti discussi: Stage azzurro saltato, Gattuso cambia piano: cene con i club, torna Marco Verratti; Carnesecchi: Rigore parato a Nico Paz? Ecco come ho fatto! L’uscita su Ramon e la Nazionale…; Niente stage? Gattuso va per la sua strada e mette in atto il piano Mondiale; Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocati.

Italia, niente stage prima dei Mondiali: il retroscena sul no della Lega, la reazione di Gattuso e l’impatto sulle convocazioniItalia, niente stage prima dei Mondiali: il retroscena sul no della Lega, la reazione di Gattuso e l’impatto sulle convocazioni. Nessuna chance per Zaniolo? sport.virgilio.it

Niente stage per Gattuso, ora è ufficiale: non c'è spazio in calendario per aiutare la NazionaleGennaro Gattuso non avrà i giocatori della Nazionale per lo stage a Coverciano che il commissario tecnico avrebbe voluto svolgere in vista degli spareggi Mondiali di fine marzo. La notizia era ormai ... m.tuttomercatoweb.com

, : - Niente conferenza, queste le parole di Fabregas riportate dai social del Como 1907: "Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno facebook

Niente da fare per l'Italia: la coppia formata da Giovanni Franzoni-Alex Vinatzer chiude al settimo posto. Bella manche di Tommaso Sala che, accoppiato con Dominik Paris, chiudono al quinto posto a soli 13 centesimi dalla medaglia! Sono i Giochi di Franjo vo x.com