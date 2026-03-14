Durante gli spareggi per il Mondiale, si discute se Pio Esposito debba essere impiegato. Confrontato con Kean, Scamacca e Retegui, si evidenzia come sia il meno prolifico tra i quattro in termini di gol segnati. La questione riguarda la sua presenza in campo durante le partite decisive e il ruolo che può ricoprire nella squadra.

Pio Esposito deve giocare gli spareggi per il Mondiale? Nel confronto statistico con i suoi compagni di reparto, è il meno prolifico dei quattro per gol segnati. C’è però un dato che gioca a suo favore e che potrebbe rivelarsi cruciale nel match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff Mondiali, Pio Esposito sì o no? Il confronto con Kean, Scamacca e Retegui

Articoli correlati

Nazionale Italiana, l’attacco convince Gattuso: da Retegui a Pio Esposito, cresce la concorrenza! Aumentano le opzioni in vista dei playoffA tre mesi dai decisivi spareggi per il Mondiale, il CT Rino Gattuso osserva con attenzione il campionato, concentrandosi in particolare sul reparto...

Tiro, colpo di testa, fisicità, movimento senza palla: Pio vs Scamacca, i due bomber a confrontoDomani a San Siro saranno protagonisti della sfida tra Inter e Atalanta, ma quello tra Pio Esposito e Scamacca potrebbe essere un confronto...

Contenuti utili per approfondire Playoff Mondiali

Temi più discussi: Niente playoff per uno dei possibili convocati di Gattuso; Perché l’Arsenal segue da vicino Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter su cui l’Italia punta per risolvere il problema goal nei playoff per i Mondiali; Italia verso i playoff: per Gattuso un dubbio e una tentazione; Gattuso ha già in testa l'Italia anti Irlanda del Nord, resta solo il dubbio Kean.

Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoffPio Esposito e Scamacca in campo per Inter-Atalanta: con Kean spesso ai box, i due si giocano anche un ruolo da protagonista ai playoff con l'Italia. msn.com

Perché l’Arsenal segue da vicino Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter su cui l’Italia punta per risolvere il problema goal nei playoff per i MondialiI Gunners hanno messo gli occhi sull'attaccante classe 2005 dei nerazzurri: Marotta nega ogni contatto, il giovane bomber è considerato il presente e il futuro dell'Inter e della Nazionale. goal.com

Un altro candidato per una convocazione in Nazionale per i playoff Mondiali Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Lorenzo Insigne ha risposto in maniera molto chiara alla domanda sul mandare un messaggio a Gattuso in vista dei playoff di fine marzo 🇮 - facebook.com facebook

Playoff Mondiali Italia, Bucciantini candida Bernardeschi: "Gattuso ci pensi" #SkySport #Italia #Bernardeschi x.com