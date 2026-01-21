Brescia tabaccaio si difende da una rapina a mano armata | Reazione istintiva

Un tabaccaio di Brescia ha reagito a una rapina a mano armata, definendo l’evento come una reazione istintiva. Nella testimonianza rilasciata a

"Ho avuto una reazione istintiva". Così il titolare della tabaccheria di via Zamboni a Brescia, racconta quanto avvenuto nei giorni scorsi dopo che un uomo, armato di una pistola giocattolo, è entrato nel punto vendita portando via un bottino di circa mille euro. Il malintenzionato, un italiano, è stato arrestato. A prenderlo alla sprovvista la reazione del titolare della tabaccheria che, nonostante lo spavento, ha reagito alla rapina cercando di disarmare l'uomo. Dalla colluttazione, il tabaccaio ha riportato delle ferite alla testa., "Verso le 18.20, questo signore è entrato in tabaccheria puntandomi una pistola al volto - spiega il titolare della tabaccheria Sergio Zappini a "Diario del giorno" -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneA Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.

