A Zenica, lo stadio sarà aperto solo parzialmente a causa di una squalifica della FIFA, che ha imposto restrizioni sulla capienza per la partita di martedì sera tra la nazionale bosniaca e l’Italia. La decisione limita l’accesso dei tifosi all’impianto, influenzando l’affluenza prevista per l’incontro valido per le qualificazioni mondiali. La squalifica deriva da precedenti infrazioni commesse in occasione di eventi sportivi recenti.

Lo spauracchio dello stadio di Zenica dove martedì sera l’Italia si giocherà il Mondiale contro i padroni di casa della Bosnia. Uno stadio dove tutto rimbomba, l’acustica ingigantisce ogni rumore, che siano i fischi o i cori. Però, ci ricorda la Gazzetta, martedì sera lo stadio funzionerà al cinquanta per cento. L’impianto non è grande, tutt’altro. Per la precisione, 13.362 spettatori. Ma non c’è pista di atletica leggera, gli spalti sono a ridosso del campo e l’atmosfera è incandescente. Non siamo, per carità, ai livelli del Marakanà di Belgrado (55mila spettatori e il famigerato tunnel che dagli spogliatoi porta al campo) ma i tifosi si fanno sentire ugualmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della Fifa

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