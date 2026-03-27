Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a Zenica

I tifosi italiani stanno aspettando indicazioni ufficiali per acquistare i biglietti destinati alla partita Bosnia-Italia, che si disputerà a Zenica. Al momento, non sono state rese note le modalità di vendita o le date di apertura delle prenotazioni. La partita si svolgerà in Bosnia, e i sostenitori italiani sono in attesa di dettagli sulle procedure di acquisto.