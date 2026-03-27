Come acquistare i biglietti riservati ai tifosi azzurri per vedere Bosnia-Italia a Zenica
I tifosi italiani stanno aspettando indicazioni ufficiali per acquistare i biglietti destinati alla partita Bosnia-Italia, che si disputerà a Zenica. Al momento, non sono state rese note le modalità di vendita o le date di apertura delle prenotazioni. La partita si svolgerà in Bosnia, e i sostenitori italiani sono in attesa di dettagli sulle procedure di acquisto.
I tifosi azzurri attendono comunicazioni per l'acquisto dei biglietti in vista di Bosnia-Italia a Zenica. I tickets riservati ai tifosi di casa sono stati polverizzati in una notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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