Cristopher accoltellato a Parma morto in ospedale La fidanzata indagata per omicidio volontario

A Parma, un uomo è stato accoltellato e ha perso la vita in ospedale. La sua fidanzata è stata posta sotto inchiesta con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva. L’episodio è avvenuto il 5 marzo 2026 e al momento le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del fatto.

Parma, 5 marzo 2026 - E' indagata per omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva la giovane di origine cubana ascoltata dai carabinieri di Parma nell'ambito delle indagini sulla morte del fidanzato, Cristopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente a Parma. Il giovane è deceduto questa mattina all'ospedale Maggiore per le conseguenze di una coltellata ricevuta ieri sera. La ragazza, 21 anni, che secondo quanto riferito dagli investigatori era l'unica presente al momento dei fatti, non è sottoposta a fermo. L'ipotesi di accusa è comunque quella di omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo.