bambini e melatonina i rischi nascosti che tutti ignorano

Negli ultimi anni la melatonina è diventata un rimedio molto popolare tra i genitori per aiutare i bambini a dormire meglio. Sempre più famiglie ricorrono a questa sostanza senza consultare un medico, anche se i rischi nascosti non sono ancora completamente chiariti. La sua diffusione è cresciuta rapidamente, rendendola uno degli integratori più usati tra i più piccoli.

La melatonina è diventata rapidamente uno degli ausili per il sonno più diffusi tra i bambini di tutto il mondo. Molti genitori la scelgono perché percepiscono l’integratore come una soluzione naturale e facilmente accessibile all’insonnia. Tuttavia, una recente revisione scientifica suggerisce che la sua diffusione è cresciuta più rapidamente della comprensione dei reali effetti a lungo termine sui più piccoli. Studi clinici mostrano che la melatonina può essere efficace nei bambini con disturbi del neurosviluppo, come autismo o ADHD, aiutando ad addormentarsi più rapidamente e migliorando la qualità del sonno. Al contrario, nei bambini senza condizioni particolari le evidenze sono scarse. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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