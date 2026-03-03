La melatonina fa male al cuore? Cosa dice davvero la ricerca

Recentemente sui social si diffonde una notizia che mette in discussione la sicurezza della melatonina, alimentando dubbi tra chi la assume regolarmente. La discussione riguarda un possibile impatto negativo sul cuore, anche se le informazioni ufficiali e gli studi scientifici non confermano rischi concreti. La questione continua a essere oggetto di attenzione, con molte persone interessate a conoscere la verità dietro queste affermazioni.

Lo specialista di medicina interna e l'alert sulla sicurezza della melatonina per la salute cardiovascolare. Da qualche tempo circola sui social una notizia che rischia (letteralmente) di togliere il sonno ai 'fedeli' della melatonina. Questa sostanza, utilizzata da chi fatica a prendere sonno o a riposare tutta la notte, sarebbe associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Ma è davvero così? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Giorgio Sesti, docente di Medicina Interna all'università Sapienza di Roma. "Intanto la notizia si basa su una comunicazione orale presentata all'ultimo congresso dell'American Heart Association ed è relativa a un lavoro che non è stato pubblicato né sottoposto a revisione scientifica.

