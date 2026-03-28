bonus turismo al via come funziona il fondo per il sostegno alle imprese

Il ministero del Turismo ha firmato e approvato il decreto attuativo il 17 marzo 2026, dando il via al nuovo bonus destinato alle imprese del settore. Si tratta di una misura che introduce un Fondo specifico per sostenere gli investimenti privati e favorire il rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale.

Con il decreto attuativo del ministero del Turismo firmato e bollinato il 17 marzo 2026 prende forma il nuovo bonus per le imprese del turismo, una misura che punta a sostenere gli investimenti privati e a rilanciare l’offerta su scala nazionale. Bonus imprese del turismo sbloccato. Il bonus per le imprese turistiche non è una novità. La misura è stata infatti prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per accompagnare la trasformazione del comparto turistico favorendo: la destagionalizzazione dei flussi;. la digitalizzazione dell’ecosistema;. l’adozione di modelli sostenibili, in linea con i criteri Esg (ambientali, sociali e di governance).. Per rendere tutto questo possibile, sono stati stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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