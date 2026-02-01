Nuove misure per il turismo | bonus 2026 e sostegni alle imprese ecco chi può richiederli e come fare domanda

Il governo introduce nuove misure per rilanciare il settore turistico. Prevede un bonus per i lavoratori e incentivi per le imprese ricettive. Chi può richiederli e come fare domanda? Tutto ancora da chiarire, ma l’obiettivo è aiutare le aziende e i lavoratori a riprendersi dopo il periodo difficile.

Il governo ha varato un pacchetto di misure destinate a rilanciare il settore turistico italiano, con l’attivazione di un bonus specifico per i lavoratori del comparto e nuovi incentivi per le imprese ricettive. Le novità, annunciate a inizio febbraio 2026, riguardano sia i dipendenti del turismo, soprattutto quelli impiegati in ristoranti, bar e strutture ricettive, sia le aziende che operano nel settore. L’obiettivo è quello di sostenere chi lavora in periodi di alta intensità, come notti e festività, e di favorire l’aggiornamento e l’ampliamento delle strutture per affrontare il picco stagionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

