Bonus domotica 2026 | come funziona davvero l’agevolazione per rendere la casa smart

Il bonus domotica 2026, inserito nell’Ecobonus, continuerà a essere disponibile anche nel prossimo anno, ma con alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti. La misura si rivolge a interventi che migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni tramite sistemi di automazione avanzata, rendendo più selettivo l’accesso alle agevolazioni rispetto al passato.

Il bonus domotica cambia pelle e diventa più selettivo, ma ci sarà anche nel 2026. Non si tratta più di un incentivo per la casa intelligente, ma di una misura inserita nell’Ecobonus, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso sistemi di automazione avanzata. C’è quindi un aiuto per rendere la propria casa smart, ma non viene finanziata la tecnologia in sé, quanto la sua capacità di incidere realmente sulla gestione di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda. Se si riducono i consumi energetici con la domotica, allora si può accedere al bonus (sempre se si hanno i requisiti). Bonus domotica 2026: aliquote, limiti e quoziente reddituale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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