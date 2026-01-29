bonus giovani under 35 come funziona per le partite iva i requisiti per accedere e come presentare la domanda

Il bonus giovani under 35 apre le domande per chi ha partite Iva. Si tratta di un contributo di 18mila euro distribuito in 36 mesi, con rate da 500 euro. Chi vuole ottenerlo deve rispettare alcuni requisiti e seguire la procedura per presentare la domanda.

Il bonus giovani under 35 permette di accedere ad un contributo complessivo pari a 18mila euro, che viene erogato in 36 rate mensili di 500 euro. Introdotta ufficialmente dal Decreto Coesione, la misura viene prorogata fino a marzo con un’importante novità: adesso vi possono accedere anche chi svolge un’attività come libero professionista e sia dotato di una partita Iva. Con il messaggio 2702026, l’ Inps ha confermato l’estensione della platea ed ha spiegato che sono stati riaperti i termini per presentare la domanda per accedere all’agevolazione: chi ha avviato un’attività libero professionale nel 2025 lo può fare nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 2 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo ha deciso di aprire il bonus da 500 euro al mese anche ai giovani professionisti con partita IVA.

L’Inps ha confermato che il bonus di 500 euro al mese, introdotto dal decreto Coesione, è disponibile anche per i giovani con partita IVA sotto i 35 anni.

Bonus Giovani Under 35: attenzione a questi 3 requisiti!

