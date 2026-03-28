Bonaccini | puntare sulla sicurezza

Nel campo largo si svolge la discussione sulla scelta del leader, con diverse fazioni che si confrontano apertamente. La sfida tra i candidati è già iniziata, e le posizioni si fanno sempre più nette. La partita riguarda le modalità di selezione e le strategie da adottare nel processo decisionale. Le tensioni si manifestano in incontri pubblici e confronti tra i rappresentanti delle varie forze politiche.

Finita la sbornia dei festeggiamenti rischia di arrivare la botta di hangover con il bagaglio di malumori che si porta dietro. Sì perché la sinistra reduce dalla vittoria del no al referendum ora deve fare i conti con se stessa e non è affare da poco. Leadership e programma al centro del tavolo. Per la prima si pensa alle primarie sulle quali non c’è unità neanche sull’opzione di farle o meno. Silvia Salis, sindaco di Genova, favorita di Dario Franceschini, ha già detto che non ritiene utile farle perché dividono piuttosto che unire. Elly Schlein pure sembra titubante. «La scelta del leader non è una priorità» ripete. Il timore è quello di non fare in tempo, di non riuscire a trovarsi pronti per eventuali elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Laverita.info

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