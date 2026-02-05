Sulla sicurezza il governo scarica il suo fallimento sui manifestanti dice Bonaccini

Stefano Bonaccini torna a criticare il governo sulla sicurezza. Questa volta, l'ex presidente dell'Emilia-Romagna accusa il governo di aver fallito in questo settore e di scaricare le colpe sui manifestanti. Bonaccini sottolinea come ci sia bisogno di un equilibrio tra legalità, diritti e responsabilità, e continua a chiedere azioni più decise e concrete contro le criticità emerse nelle strade.

Stefano Bonaccini torna a incalzare il governo sulla sicurezza e lo fa da una posizione che prova a tenere insieme legalità, diritti e responsabilità istituzionale. In un'intervista al Corriere della Sera firmata da Maria Teresa Meli, il presidente del Partito democratico ed europarlamentare parla di un esecutivo «in grande difficoltà», incapace a suo giudizio di mantenere le promesse fatte quando era all'opposizione. Per Bonaccini, la tensione esplosa dopo gli scontri di Torino e il successivo muro contro muro tra maggioranza e opposizioni è il segnale di un fallimento politico prima ancora che operativo.

