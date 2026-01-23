Bonaccini sbotta con Borgonovo | Sono stanco della vostra propaganda elettorale sulla sicurezza Basta Su La7

Durante una puntata di Piazzapulita su La7, si è verificato un acceso confronto tra l’europarlamentare Stefano Bonaccini e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Bonaccini ha espresso la propria insoddisfazione riguardo alla campagna elettorale sulla sicurezza, chiedendo di interrompere la propaganda. L’episodio ha evidenziato le tensioni tra i protagonisti e i temi caldi del dibattito politico.

Durissimo scontro a Piazzapulita (La7) tra l’europarlamentare Stefano Bonaccini e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Il tema caldo è la sicurezza, sulla quale Borgonovo invoca il metodo trumpiano della remigration, citando a titolo di esempio l’accoltellamento avvenuto a La Spezia e accusando i servizi sociali della città. Il dibattito infuocato coinvolge anche il deputato della Lega Riccardo Molinari, che difende strenuamente l’operato del governo Meloni e il decreto Sicurezza. Bonaccini rivolge una domanda a Borgonovo: “Lei, da giornalista, deve spiegarmi una cosa: se è vero quello che dice e se prima la destra chiedeva le dimissioni della ministra Lamorgese, allora deve avere il coraggio di chiedere le dimissioni di Piantedosi, cosa che io non chiedo perché con Piantedosi, quando era prefetto a Bologna, ho lavorato da presidente di Regione benissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

