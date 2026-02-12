Matteo Giunta il caso dei bimbi malati all’asilo | Serve responsabilità La solidarietà delle insegnanti

Matteo Giunta torna a parlare dei bimbi malati all’asilo. Questa volta risponde alle critiche che sono arrivate dopo aver commentato sui social i genitori che portano i figli febbricitanti all’asilo nido. Giunta insiste sulla responsabilità e sulla necessità di fare scelte più attente, mentre le insegnanti continuano a mostrare solidarietà nei confronti dei piccoli e delle famiglie.

(Adnkronos) – Matteo Giunta torna a commentare la polemica scoppiata dopo una sua esternazione sui social in cui criticava i genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo nido. La storia Instagram in cui scriveva "siete degli irresponsabili pezzi di m***a", aveva suscitato un acceso dibattito: molti lo hanno criticato per i toni utilizzati, mentre insegnanti.

