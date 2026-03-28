Nella città viene introdotta la prima zona con limite di velocità a 20 kmh. La decisione segue il ripristino della precedente limitazione a 30 kmh, dopo la bocciatura del Tar e la successiva modifica da parte dell’amministrazione comunale. La nuova area sarà delimitata in specifiche zone della città e sarà inaugurata a breve.

Il Comune: "Sperimentazione per una maggiore sicurezza e accessibilità". Quando iniziano i lavori e come sarà A pochi giorni dal ripristino della Città 30 dopo la bocciatura del Tar e la rimodulazione del Comune, spunta il progetto che istituirà la prima zona a 20 kmh. L’obiettivo è ridisegnare lo spazio pubblico partendo dalle esigenze degli utenti più vulnerabili attraverso modifiche delle strade e interventi di moderazione del traffico. I lavori interesseranno gli accessi alla scuola primaria Grosso, al nido omonimo, alla scuola dell’infanzia David Sassoli e al Centro Tasso Inventore. Prevedono il potenziamento della segnaletica e l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'inserimento di nuove rampe. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Arriva anche la prima zona a 20 km/h della città: ecco dove | FOTO

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