Città 30 annullata a Bologna dal Tar bocciata la zona a velocità ridotta per motivazioni generiche

Il Tar ha annullato le ordinanze relative al progetto Città 30 a Bologna, sospendendo la zona a velocità ridotta per motivazioni considerate generiche. Nonostante questa decisione, il sindaco Lepore si dichiara pronto a proseguire con le iniziative pianificate, mantenendo l’obiettivo di migliorare la qualità della mobilità urbana. La vicenda evidenzia le sfide legali e amministrative legate alle politiche di riduzione della velocità in città.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Bologna aveva istituito la cosiddetta Città 30, che include tra le misure l’abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade urbane non a scorrimento veloce. Non è chiaro cosa accadrà nell’immediato, ma è difficile che il limite di velocità sia subito alzato a 50 chilometri orari. Il Tar ha annullato Città 30 a Bologna L’annullamento di Città 30 a Bologna è il risultato del ricorso di due tassisti, che lamentavano il fatto che la misura facesse perdere loro guadagni perché aumentava i tempi di percorrenza in città e quindi erodeva la tariffa fissa delle corse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Zona 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso di tassisti e FdI: "Motivazioni troppo generiche"

Città 30 in Italia, da Bologna a Roma: ecco le zone a velocità ridotta

Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite. Non andava esteso a tutte le strade

Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la città 30 a Bologna

Il Tar dell'Emilia Romagna annulla il provvedimento di Bologna "Città 30", accogliendo il ricorso dei tassisti, sostenuti anche da FdI. Il sindaco Lepore: "Il provvedimento andrà avanti".