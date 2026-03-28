Bollo auto valanga di accertamenti in arrivo | chi rischia la stangata

Dopo l’annuncio del bilancio di previsione da parte dell’assessore regionale al Bilancio, si prospettano controlli più severi sul bollo auto. Sono in arrivo numerosi accertamenti destinati a verificare eventuali irregolarità e a individuare chi potrebbe dover pagare importi maggiori. La Regione ha definito il nuovo bilancio come un “bilancio ponte”, che introduce risorse extra e novità concrete, senza specificare ulteriori dettagli.

L’assessore al Bilancio della Regione Veneto, Filippo Giacinti, ha presentato il bilancio di previsione definendolo un “bilancio ponte”, non una semplice fotocopia di quello precedente, ma uno strumento che introduce alcune risorse aggiuntive e novità concrete.Dei 56 milioni di euro recuperati, 16 milioni provengono dall’ultima spending review. La parte più significativa deriva dalla lotta all’evasione sul bollo auto: su 85 milioni di crediti accumulati negli anni, la Regione stima di riuscire a incassarne circa il 30%, pari a 25 milioni di euro. A questi, come ricorda il Corriere, si aggiungono altri 15 milioni previsti come entrate ordinarie, grazie a chi, dopo aver pagato gli arretrati con sanzioni, deciderà di mettersi in regola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bollo auto, valanga di accertamenti in arrivo: chi rischia la stangata Articoli correlati Bollo auto, valanga di controlli: chi rischia il fermo del veicolo (e come salvarsi)La Regione Lombardia ha avviato la fase conclusiva del recupero del bollo auto non pagato per l’anno 2020, con l’iscrizione effettiva del fermo... Bollo auto, scatta una raffica di controlli: chi rischia la patenteDa ieri, lunedì 16 febbraio, in Regione Lombardia sono scattati controlli capillari sul bollo auto per verificare la regolarità dei pagamenti. Una raccolta di contenuti su Bollo auto Non sempre è chiaro se il bollo di un’auto km 0 spetti al concessionario o al nuovo proprietario: ecco cosa dice la normativaNon sempre è chiaro se il bollo di un’auto km 0 spetti al concessionario o al nuovo proprietario: ecco cosa dice la normativa ... auto.it Esenzione del bollo auto, chi non deve pagare e quali sono i requisitiLa legge prevede che, in diversi casi, alcune persone e alcune auto non debbano pagare il bollo, la tassa regionale sul possesso di un’auto ... quifinanza.it