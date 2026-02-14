Bollo auto valanga di controlli | chi rischia il fermo del veicolo e come salvarsi

La Regione Lombardia ha avviato una serie di controlli serrati sul bollo auto non pagato nel 2020, causando il fermo di numerosi veicoli. La decisione arriva dopo aver inviato avvisi ai proprietari che non hanno ancora saldato la tassa, e ora si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo. Più di 10.000 vetture rischiano di essere fermate se non si interviene in tempo, e molti automobilisti si trovano impreparati di fronte a questa emergenza.

La Regione Lombardia ha avviato la fase conclusiva del recupero del bollo auto non pagato per l’anno 2020, con l’iscrizione effettiva del fermo amministrativo sui veicoli per i quali non è intervenuta regolarizzazione dopo l’invio del preavviso. I preavvisi sono già stati trasmessi ai proprietari inadempienti, aprendo una finestra per sanare la posizione. Da lunedì 16 febbraio, per chi non avrà pagato, scatterà l’iscrizione del fermo amministrativo, misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo e blocca operazioni come vendita, passaggio di proprietà o esportazione. È come un’ipoteca amministrativa visibile nei registri PRA, che resta fino all’estinzione del debito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il pagamento del bollo auto è una spesa ricorrente per i proprietari di veicoli in Lombardia.

