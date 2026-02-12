Decreto bollette | bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese Tutte le misure

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese. Per il 2026, sono pronti oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, destinato ad aiutare chi ha più bisogno. Le misure puntano a ridurre i costi, con fondi pronti a partire già dal prossimo anno.

Decreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. Lo prevede la bozza del decreto legge che dovrebbe andare la prossima settimana in cdm con le “misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese”. In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica l'Arera emanerà una delibera per la spesa di 315 milioni che servono per il riconoscimento di un contributo straordinario di 90 euro sulla materia prima energia per i titolari di bonus sociale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misure Approfondimenti su Decreto Bollette 2023 Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misure Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026. Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e taglio fino a 3 miliardi delle spese per famiglie e imprese. Tutte le misure Il governo ha approvato un nuovo decreto che interviene sulle bollette del 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Decreto Bollette 2023 Argomenti discussi: Bonus 2026: guida completa ai nuovi incentivi con e senza ISEE; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi; Decreto Energia, si cercano 3 miliardi: il taglio alle bollette delle Pmi non c’è; Bollette, negozi spendono 2mila euro al mese per luce e gas. Verso Dl energia. Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare le spese di famiglie e imprese. Tutte le misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie ... msn.com Decreto bollette, bonus da 90 euro e 3 miliardi per famiglie e imprese: ecco il testoIl contributo straordinario vale per i nuclei familiari con Isee sotto i 15mila euro e ne dovrebbero beneficiare circa 4,5 milioni di nuclei. Il decreto atteso in Consiglio dei ministri la settimana p ... msn.com In arrivo 90 euro in bolletta per le famiglie in difficoltà. Il contributo straordinario inserito nel decreto bollette sarà accreditato automaticamente, senza fare domanda. Scopri se hai diritto al bonus - facebook.com facebook Decreto bollette, non ci sono soldi. Il governo "avvia un percorso" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.