Rotterdam | Bolelli e Vavassori trionfano in doppio rivincita sugli Australian Open e ottavo titolo ATP

15 feb 2026

Matteo Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio a Rotterdam, battendo gli avversari in finale e conquistando il loro ottavo titolo ATP. La vittoria arriva dopo la sconfitta agli Australian Open, e i due italiani hanno dimostrato grande determinazione sul campo. Durante la partita, Bolelli ha colpito con un servizio potente, mentre Vavassori ha mantenuto alta la concentrazione nei momenti decisivi.

Bolelli e Vavassori Campioni a Rotterdam: Ottavo Titolo di Doppio e Rincara la Rivincita con gli Australian Open. Rotterdam, 15 febbraio 2026 – Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l’ATP di Rotterdam, superando in finale la coppia formata da Ray Ho e Hendrik Jebens con un punteggio di 6-3, 6-4. Si tratta dell’ottavo titolo in doppio per la formazione azzurra, una vittoria che cancella la delusione della sconfitta subita contro gli stessi avversari agli Australian Open. Una Rivincita Perfetta: Dalle Difficoltà di Melbourne al Trionfo Olandese. La vittoria sul cemento indoor del Centre Court di Rotterdam rappresenta una svolta significativa per Bolelli e Vavassori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

