Rotterdam | Bolelli e Vavassori trionfano in doppio rivincita sugli Australian Open e ottavo titolo ATP
Matteo Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio a Rotterdam, battendo gli avversari in finale e conquistando il loro ottavo titolo ATP. La vittoria arriva dopo la sconfitta agli Australian Open, e i due italiani hanno dimostrato grande determinazione sul campo. Durante la partita, Bolelli ha colpito con un servizio potente, mentre Vavassori ha mantenuto alta la concentrazione nei momenti decisivi.
Bolelli e Vavassori Campioni a Rotterdam: Ottavo Titolo di Doppio e Rincara la Rivincita con gli Australian Open. Rotterdam, 15 febbraio 2026 – Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l’ATP di Rotterdam, superando in finale la coppia formata da Ray Ho e Hendrik Jebens con un punteggio di 6-3, 6-4. Si tratta dell’ottavo titolo in doppio per la formazione azzurra, una vittoria che cancella la delusione della sconfitta subita contro gli stessi avversari agli Australian Open. Una Rivincita Perfetta: Dalle Difficoltà di Melbourne al Trionfo Olandese. La vittoria sul cemento indoor del Centre Court di Rotterdam rappresenta una svolta significativa per Bolelli e Vavassori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta
Il tabellone doppio maschile degli Australian Open 2026 presenta numerose sfide, con Bolelli e Vavassori inseriti in una parte superiore molto competitiva.
ATP Rotterdam 2026: Bolelli e Vavassori in semifinale, battuti Gille/Verbeek
Al torneo ATP di Rotterdam 2026, Bolelli e Vavassori hanno conquistato la semifinale grazie alla vittoria sui francesi Gille e Verbeek.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bolelli/Vavassori centrano la prima finale del 2026; Tennis, Atp Rotterdam: Bolelli e Vavassori in finale nel doppi; Bolelli/Vavassori in finale all'Atp Rotterdam, Schnaitter/Wallner ko in due set; ATP Rotterdam: ottimo inizio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
ATP Rotterdam: Bolelli e Vavassori si confermano campioni. Ottavo titolo per il duo azzurroSimone Bolelli e Andrea Vavassori si confermano campioni a Rotterdam e siglano l’ ottavo trofeo del loro sodalizio. Gli azzurri fermano la corsa della coppia rivelazione del torneo, i qualificati Ray ... ubitennis.com
ATP 500 Rotterdam 2026: Bolelli e Vavassori trionfano e firmano il back-to-backSimone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano e difendono il titolo conquistato nel 2025. Gli azzurri superano Ho e Jebens in finale ... spaziotennis.com
MISSIONE COMPIUTA Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’ATP 500 di Rotterdam e difendono il titolo dello scorso anno Gli italiani hanno sconfitto 6-3, 6-4 Ho/Jabens, che li avevano eliminati a sorpresa nel primo turno degli Australian Open x.com
Al rientro in campo dopo l'Australian Open, Jannik Sinner esordirà contro il ceco Tomas Machac nel torneo torneo Atp 500 di Doha, dove è presente anche Carlos Alcaraz. In base al sorteggio effettuato in mattinata in Qatar, lo spagnolo numero 1 al mondo co facebook