Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio all’ATP di Miami, ottenendo il loro primo titolo Masters 1000 in coppia. La finale si è conclusa con la loro vittoria, segnando un risultato importante per entrambi nel circuito professionistico. L’evento si è svolto sulla superficie dura del torneo statunitense, con i due atleti che hanno battuto gli avversari in finale.

Grande successo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che conquistano il torneo di doppio all’ Atp di Miami, firmando il loro primo titolo Masters 1000 in coppia. Gli azzurri si sono imposti con autorità in finale sulla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, quarti favoriti del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco. Dominio azzurro in finale. Bolelli e Vavassori hanno controllato il match sin dalle prime battute, mostrando grande solidità al servizio e lucidità nei momenti chiave. Il primo set è stato deciso da un break, mentre nel secondo gli italiani hanno preso il largo, chiudendo senza lasciare spazio alla rimonta degli avversari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - ATP Miami, Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio: primo Masters 1000 insieme

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