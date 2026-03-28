‘Blood on board’ la trasfusione in volo che ha tenuto in vita la prof | Così salviamo 100 pazienti all’anno

Un episodio insolito si è verificato durante un volo in elicottero, dove è stata effettuata una trasfusione di sangue per una paziente in condizioni critiche. La donna, una docente, aveva subito un’aggressione da parte di uno studente di 13 anni in una scuola secondaria. L’intervento di emergenza è stato eseguito a circa 300 metri di altezza, tra il rumore dei rotori e l’ambiente aereo.

Bergamo. Un filo sottile tra la vita e la morte, sospeso a centinaia di metri d’altezza. È lì, nel rumore assordante delle pale di un elicottero, che si è giocata una partita decisiva per Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni alle medie di Trescore Balneario. Durante il volo verso l’ospedale Papa Giovanni, i sanitari hanno eseguito una trasfusione di sangue in quota: una procedura avanzata chiamata “Blood on board”. A spiegare cosa significa davvero intervenire in queste condizioni è il dottor Francesco Daminelli, referente della base di elisoccorso di Bergamo e medico anestesista rianimatore. “Blood on board, sangue a bordo, è un tassello all’interno di un puzzle molto più importante – chiarisce subito -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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