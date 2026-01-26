Il tecnico del Milan, Allegri, ha sottolineato l'importanza delle parate di Maignan nel pareggio con il Napoli, che ha permesso ai rossoneri di guadagnare un punto e mantenere la distanza dalla Roma. Allegri ha evidenziato come le prestazioni del portiere siano state decisive per l’obiettivo stagionale, sottolineando l’impegno collettivo e il valore delle singole prestazioni nel percorso verso il traguardo desiderato.

In attesa che arrivi un giorno in cui il Milan deciderà di non consegnare un tempo agli avversari, Massimiliano Allegri torna nuovamente a casa con un pareggio che, in base alle sue parole di questi mesi, è immaginabile lo soddisfi: Max non ha mai voluto parlare di scudetto, ma sempre e soltanto di piazzamento Champions. Ebbene, ora per il titolo inizia a farsi davvero dura con cinque punti da recuperare sull'Inter, ma nell'ottica di evitare scivolamenti oltre il quarto posto, non c'è di che lamentarsi. Il ventunesimo risultato utile consecutivo slabbra la vetta della classifica ma fornisce l'ennesima prova della solidità di questa squadra e soprattutto mette il Diavolo in condizioni vantaggiose con la Roma: in caso di arrivo finale a pari merito, i rossoneri hanno dalla loro parte il vantaggio negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Maignan ci ha tenuto in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli e tenuto la Roma a -4"

Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida.

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: "Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta»

Serie A - Sia Allegri che Gasperini si prendono il punto

