Gerola Alta, 21 febbraio 2026 – Una valanga ha sepolto una zona abitata, ma grazie a una chiamata tempestiva, i soccorsi sono intervenuti in tempo. La persona coinvolta ha potuto avvisare le squadre di emergenza nonostante fosse parzialmente sepolta dalla neve. Gli operatori hanno raggiunto il luogo rapidamente e hanno soccorso l’uomo in ipotermia. La situazione si è risolta grazie alla prontezza nel chiedere aiuto. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

© Ilgiorno.it - Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermia

Gerola Alta, 21 febbraio 2026 – Il tempismo nel lanciare l'allarme, la puntualità dei soccorsi. L'incidente. Si ricorderà a lungo di questo sabato 21 febbraio un escursionista di 59 anni, travolto da una valanga mentre si trovava sulle Alpi Orobie, impegnato in una passeggiata nella zona del pizzo Tre Signori, in Valtellina, al confine con la provincia di Bergamo. L'uomo era a quota 2.400 metri di altitudine quando, in tarda mattinata, dal versante valtellinese del monte si è staccata una valanga, che l'ha colpito in pieno. L'escursionista, salito da Ornica (Bergamo) e dalla Val Biandino, in Valsassina (Lecco), pur semisepolto, è riuscito a chiamare i soccorsi, lanciando l'allarme alle 12.