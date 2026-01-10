Bloccati con il fuoristrada nella neve nel cuore della notte soccorsi dai vigili del fuoco

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, i vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti a San Giustino per soccorrere quattro persone rimaste bloccate con un fuoristrada nella neve. L’intervento è stato richiesto intorno alle 3:30, in località Parnacciano, nel tentativo di garantire sicurezza e assistenza in condizioni di emergenza.

San Giustino (Perugia), 10 gennaio 2026 – Intervento d'emergenza nella notte ad opera dei vigili del fuoco di Città di Castello: l'allarme è scattato intorno alle 3,30 della scorsa notte, quando un fuoristrada con quattro persone a bordo era rimasto bloccasto nella neve in località Parnacciano, in direzione di Scalocchio, nel comune di San Giustino. I vigili del fuoco hanno liberato l'auto e poi aiutato il conducente a riportare il mezzo sulla strada.

