Il 8 marzo, sette attiviste del Collettivo universitario autonomo sono state denunciate dalla polizia a Bologna. Le accuse riguardano l’occupazione del dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’università e l’aver impedito con la forza a uno studente di sostenere un esame. La polizia ha effettuato le denunce dopo aver gestito l’intervento nel dipartimento.

Appartenenti al Cua, aavrebbero anche impedito di entrare a un ragazzo che doveva sostenere l'esame, trascinandolo fisicamente e percuotendolo Sette attiviste del Collettivo universitario autonomo (Cua) sono stati denunciate dalla Digos di Bologna per l'occupazione del dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell'università e perché avrebbero impedito con la forza a uno studente di sostenere un esame. Le indagate devono rispondere a vario titolo di occupazione di edifici, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e percosse per i fatti avvenuti tra l'8 e il 9 marzo 2026, in concomitanza con le mobilitazioni per la giornata internazionale delle donne. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Bloccarono l'ingresso alla facoltà durante l'8 marzo, denunciate sette attiviste

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