Alla facoltà di Medicina settecento rinunce | solo sette posti da riassegnare a Milano al via le iscrizioni per gli esclusi

A Milano, in seguito alle prime immatricolazioni e alle rinunce, restano 707 posti disponibili per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Solo sette di questi posti sono ancora da assegnare, con le iscrizioni aperte per gli esclusi. La procedura permette a chi non ha accettato la sede di concorrere per le rimanenti posizioni, garantendo una distribuzione più equa e trasparente delle opportunità di studio.

Milano, 18 gennaio 2026 – Dopo le prime immatricolazioni - e le rinunce - di chi non ha accettato la sede indicata nella graduatoria nazionale, sono rimasti 707 posti da riassegnare per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Una ventina i posti “residui“ tra gli atenei lombardi, solo Bicocca è sold-out: i 180 banchi a disposizione sono stati conquistati da chi ha superato tutti e tre gli esami del semestre filtro ( Chimica, Fisica e Biologia) e si è pure preparato qui. Ci sono ancora sette posti da assegnare alla Statale, sei nella sede di Varese dell’Insubria, quattro a Pavia e due a Brescia. I posti vacanti . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

