Nomi di partigiane su cartelli stradali cinque attiviste identificate e denunciate Avs e SE | Non legalità né sicurezza è accanimento

Cinque attiviste sono state identificate e denunciate dopo aver affisso cartelli con i nomi di partigiane su alcuni cartelli stradali. Le donne hanno scritto sui fogli di carta i nomi di figure partigiane, coprendo le indicazioni delle vie dedicate a personaggi e eventi legati a repressione, violenze e guerre. Il gesto è stato commentato da alcune associazioni che criticano quello che definiscono un atto di accanimento e mancanza di legalità.

L'azione delle attiviste di Extinction Rebellion che, nella serata di giovedì, hanno affisso nomi di donne partigiane su alcune vie della città con acqua e farina Con acqua e farina hanno affisso fogli di carta riportanti nomi di donne partigiane "sostituendo", coprendo i nomi, vie dedicate "a figure e vicende che simboleggiano repressione, violenze e guerre". Questa l'azione portata avanti da cinque attiviste di Extinction Rebellion a Torino, nella tarda serata di giovedì 5 marzo, per alcune vie della città. Un'azione interrotta, su segnalazione, dall'intervento degli agenti di polizia. Un'azione fortemente legata al senso dei festeggiamenti in occasione della giornata dell'8 marzo, avvenuta con qualche giorno d'anticipo. Imbrattano cartelli stradali per ricordare le partigiane, 5 ecologiste denunciate TORINO, 06 MAR – Cinque ragazze sono state fermate, perquisite e denunciate ieri sera a Torino dopo un'azione 'simbolica' di Extinction Rebellion in... I nomi delle partigiane al posto di quelli delle vie: fermate 5 attiviste di Extinction Rebellion; Festa della Donna, Extinction Rebellion cambia i nomi delle vie di Torino con i nomi di partigiane: Cinque nostre attiviste denunciate; Torino, attiviste ribattezzano le vie con nomi di partigiane con fogli acqua e farina: denunciate; Torino, Extinction Rebellion rinomina le vie con i nomi di partigiane. I nomi delle partigiane sulle strade di Torino: fermate tre attiviste di Extinction Rebellion Cinque ragazze sono state fermate, perquisite e denunciate ieri sera a Torino dopo un'azione 'simbolica' di Extinction Rebellion in vista dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Torino, azione di Extinction Rebellion: attaccano nomi di partigiane per le vie della città, fermate dalla polizia Cinque attiviste di Extinction Rebellion fermate e denunciate a Torino dopo aver affisso nomi di partigiane sui cartelli stradali