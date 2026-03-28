Nella provincia di Salerno, i Nas hanno effettuato controlli in vari esercizi commerciali, tra cui un panificio e un bar. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla chiusura del panificio. Le verifiche sono state condotte anche in altre attività delle province di Avellino e Benevento, nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare.

Nell’area nord della provincia è stata emessa una diffida nei confronti di uno stabilimento alimentare per criticità nelle procedure di autocontrollo HACCP I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le operazioni, condotte con il supporto del personale delle competenti Asl, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti alimentari non conformi. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, è stata disposta la sospensione immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti, sporco diffuso e deterioramento delle pareti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Blitz dei Nas in provincia di Salerno: chiuso un panificio, irregolarità anche in un bar

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