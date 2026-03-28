blitz dei nas nelle province di salerno avellino e benevento

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno svolto controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando numerose attività produttrici e commerciali. L'operazione fa parte di un piano di verifiche finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare. Durante le ispezioni, sono stati controllati diversi esercizi commerciali nelle tre province.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le operazioni, condotte con il supporto del personale delle competenti ASL, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti alimentari non conformi. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, è stata disposta la sospensione immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti, sporco diffuso e deterioramento delle pareti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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